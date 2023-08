Concert ou Fantaisie musico-théâtrale par l’ensemble « Un Crin Flûté » Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, 17 septembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Concert ou Fantaisie musico-théâtrale par l’ensemble « Un Crin Flûté » Dimanche 17 septembre, 18h00 Prieuré de Charrière Entrée libre

Un Texte qui traverse les siècles sous forme d’exercice de style.

Des auteurs, des compositeurs qui se l’approprient…

Les époques s’emmêlent et se démêlent au son du violoncelle, de la flûte, du chant, sans oublier quelques fantaisies théâtrales.

Programme :

Georg Philipp TELEMAN (1681-1767) Sonate violon, violoncelle

Esope (620-560 av. J-C) Le corbeau et le renard

Louis Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749) Le corbeau et le renard

Jeremy COHEN (1957-) Tango Eight

Alexandre BRUNEAU (1823-1899) Le corbeau et le renard

Gabriel FAËME (1510-1561) Le corbeau et le renard traduction Charles Perrault (1628-1703)

Peteris VASKS (1946-) Cellam GRAMATA (extrait)

Pascal COIGNET (1957-) Le violoncelle et l’élève (œuvre non protégée)

Extraits musicaux : Luigi BOCCHERINI (1743-1805) Rondo

Giovanni Battista VITALI (1632-1692) Toccata

Philipp GLASS (1937-) Songs et Poems II et plus…

Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière, 26330 Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 35 95 03 73 http://www.prieuredecharriere.fr/ https://www.facebook.com/Prieur%C3%A9-de-Charri%C3%A8re-1503489613309386/?ref=settings [{« link »: « https://prieuredecharriere.fr/12821_Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2023.html »}] Couvent bénédictin du XIVe siècle rattaché à l’abbaye de Cluny, puis donné aux franciscains en 1456, développé par le comte de Montchenu, grand père de Diane de Poitiers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Un Crin Flûté