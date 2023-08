Exposition Photos de Jean-Pierre THOZE Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, 16 septembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Exposition Photos de Jean-Pierre THOZE 16 et 17 septembre Prieuré de Charrière Entrée libre

Une Epopée Méditerranéenne

Bois Plantés pour l’Ombre

Ravagé par les tempêtes et les vagues, il n’en subsiste qu’un fouillis de petites dunes envahies de végétation, et des débris de ce qui en faisait la clôture : piquets reliés par des lambeaux de fil de fer, et anciennes traverses de chemin de fer, plantées dans le sol sableux. Le tout ravagé, usé, raclé, limé, cassé par l’addition de trois violences fréquemment conjointes ici : celles de la mer, du vent, et du soleil. On imagine que ces bois plantés sont comme des stèles, rappelant chacune un nom ou des noms, parmi ceux des personnages de l’Enéide.

Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière, 26330 Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 35 95 03 73 http://www.prieuredecharriere.fr/ https://www.facebook.com/Prieur%C3%A9-de-Charri%C3%A8re-1503489613309386/?ref=settings Couvent bénédictin du XIVe siècle rattaché à l’abbaye de Cluny, puis donné aux franciscains en 1456, développé par le comte de Montchenu, grand père de Diane de Poitiers.

