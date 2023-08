Atelier création de Bannières (art plastique). Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme Atelier création de Bannières (art plastique). Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure, 16 septembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure. Atelier création de Bannières (art plastique). 16 et 17 septembre Prieuré de Charrière Entrée libre, mais les jeunes enfants doivent être accompagnés par un aîné Atelier bannière Les enfants créeront leur bannière en rapport avec leur nom ou le métiers des parents ou de celui envisagé etc…atelier encadré par un professeur d’art plastique Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière, 26330 Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 35 95 03 73 http://www.prieuredecharriere.fr/ https://www.facebook.com/Prieur%C3%A9-de-Charri%C3%A8re-1503489613309386/?ref=settings Couvent bénédictin du XIVe siècle rattaché à l’abbaye de Cluny, puis donné aux franciscains en 1456, développé par le comte de Montchenu, grand père de Diane de Poitiers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

