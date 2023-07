Visite guidée de Cayac Prieuré de Cayac Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Visite guidée de Cayac Prieuré de Cayac Gradignan, 29 août 2023, Gradignan. Visite guidée de Cayac Mardi 29 août, 11h00 Prieuré de Cayac Mardi 29 août 11h à 12h curieux et passionnés d’histoire, venez visiter le Prieuré de Cayac de Gradignan. La visite Avec un guide passionnant, partez sur les chemins de l’histoire du lieu, prieuré du XIIIème siècle situé sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, architecture jacquaire médiévale typique et refuge pour les personnes en provenance de Bordeaux. Rendez-vous statue du pèlerin ;

Durée : 1h ;

Gratuit ; Les visites de l’été Cette découverte guidée fait partie d’un ensemble de visites où curieux et passionnés d’histoire pourront découvrir deux des lieux les plus emblématiques de Gradignan durant les jeudis de l’été. Mardis 25 juillet 8 août et 29 août à 11h : visites de Cayac,

Mercredis 2 et 16 août : visites de Laurenzane. Prieuré de Cayac 257 cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Sabatey Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 06 36 https://www.gradignan.fr/patrimoine/les-incontournables/prieure-de-cayac-364.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

