Visite extérieure du Prieuré Prieuré de Bouche d’Aigre Romilly-sur-Aigre Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Romilly-sur-Aigre Visite extérieure du Prieuré Prieuré de Bouche d’Aigre Romilly-sur-Aigre, 17 septembre 2023, Romilly-sur-Aigre. Visite extérieure du Prieuré Dimanche 17 septembre, 14h00 Prieuré de Bouche d’Aigre Vous pourrez rentrer en voiture dans la propriété et vous garer au parking prévu. Une promenade ombragée dans le parc vous fera découvrir quelques beaux arbres centenaires, tels tulipier de Virginie, hêtres pourpres, tilleul argenté… Les exterieurs du prieuré seront à visiter et nous nous ferons un plaisir de vous donner quelques explications sur le prieuré de Bouche d’Aigre. Prieuré de Bouche d’Aigre 5 Route du Prieuré 28220 Romilly-sur-Aigre Romilly-sur-Aigre 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 15 32 30 84 Le Prieuré Saint-Jean-Saint-Paul de Bouche-d’Aigre est ce qui reste d’un ancien monastère de l’ordre de saint Benoît qui dépendait de l’Abbaye de la Sainte-Trinité de Thiron-Gardais, petit village situé à environ 50 km de là.

Il y avait une centaine de prieurés qui dépendaient de cette abbaye dont l’un des premiers construits fut celui de Bouche d’Aigre en 1117 sous le règne de Louis VI le Gros, roi de France.

Le Prieuré de Bouche d’Aigre est un des seuls qui subsiste encore, après avoir subi des transformations importantes aux XVIe et au XIXe siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Romilly-sur-Aigre Autres Lieu Prieuré de Bouche d'Aigre Adresse 5 Route du Prieuré 28220 Romilly-sur-Aigre Ville Romilly-sur-Aigre Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Prieuré de Bouche d'Aigre Romilly-sur-Aigre

Prieuré de Bouche d'Aigre Romilly-sur-Aigre Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romilly-sur-aigre/