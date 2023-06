Pélerinage du millénaire de l’église abbatiale (1023-2023) Prieuré d’Ardevon Pontorson, 10 septembre 2023, Pontorson.

15h Rassemblement au Prieuré du Mont-Saint-Michel (2 rue du Prieuré – Ardevon – 50170 Pontorson)

Bénédiction d’envoi de la procession avec le chef de saint Aubert.

Le Prieuré d’Ardevon -> Le Mont-Saint-Michel (6km)

Pour ceux qui ne pourraient faire toute la procession, il est possible de nous rejoindre au bas du village pour la procession vers l’église abbatiale.

16h45 Rassemblement au pied du village

17h30 Chant des vêpres dans l’église abbatiale, avec vénération de la relique du chef de Saint Aubert.

18h30 retour organisé vers le prieuré du Mont-Saint-Michel

Renseignements et inscriptions sur https://www.abbaye-montsaintmichel.com/agenda/pelerinage_millenaire

Fondé en 966 par les moines du Mont-Saint-Michel situé à une dizaine de kilomètres, le prieuré d'Ardevon constitue pour eux à ses débuts un refuge « terrestre ». Transformé à partir du XIVe siècle en résidence presque exclusive de l'abbé, il devient le lieu de stockage de nombreuses dîmes. À la Révolution, les biens monastiques sont dispersés, alors que l'état général du bâtiment est très mauvais.

Au début du XXe siècle, des travaux de restauration sont entrepris. Vers le milieu du siècle, il est acquis par le conseil départemental de la Manche qui en fait le siège du syndicat mixte de la Baie du Mont Saint-Michel, jusqu’en 2013. En 2014, les diocèses normand de Coutances et Avranches et breton de Rennes s’associent pour le racheter et en faire un lieu d’accueil et de prière destiné aux pèlerins du mont.

