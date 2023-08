Stage ornithologique en baie du Mont Saint-Michel Prieuré d’Ardevon Ardevon, 8 mars 2024, Ardevon.

Stage ornithologique en baie du Mont Saint-Michel 8 – 10 mars 2024 Prieuré d’Ardevon 75 euros – 90 euros pour une arrivée jeudi soir

Le stage aura lieu du 8 au 10 mars 2024

Pour rappel, il est possible d’arriver le jeudi soir moyennant 25 euros supplémentaires (prévoir son repas du soir).

Prix du stage : 75 euros comprenant les repas du soir des vendredi et samedi, les petits déjeuners du samedi et dimanche matin.

Nombre places limité à 15.

Vous pouvez dès maintenant réserver votre place : luc.loison@laposte.net

IMPORTANT : il sera impératif d’être à jour de sa cotisation au GONm pour participer au stage.

Prieuré d’Ardevon 2 Rue du Prieuré Ardevon, 50170 Pontorson Ardevon 50170 Ardevon Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « luc.loison@laposte.net »}] [{« link »: « mailto:luc.loison@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T06:00:00+01:00 – 2024-03-08T16:30:00+01:00

2024-03-10T06:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00