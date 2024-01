Nuits de la lecture : l’année prend corps Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire, samedi 20 janvier 2024.

La Charité-sur-Loire Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

La Cité du Mot vous propose de démarrer l’année en célébrant les Nuits de la lecture. Jeux Olympiques obligent, la thématique proposée par le Centre national du livre pour 2024 est le corps.

Ce thème n’invite pas seulement à chercher du côté du corps sportif ; l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions. Le corps peut y être évocation poétique, sujet d’anatomie ou miroir des traits de caractère. Il est souvent au centre des intrigues policières et peut être augmenté ou réinventé dans les récits d’anticipation. Le corps est aussi un thème éminemment politique, qui permet d’aborder des questions très contemporaines : du féminisme à la relation de l’homme à la nature.

Comme l’an dernier, nous avons demandé aux artistes, acteurs et actrices qui nous accompagnent régulièrement, de venir en voisins partager un extrait qui leur tient à cœur et construire ensemble une balade littéraire éclairante accompagnée de quelques notes de musique. Nous y croiserons Boris Vian, Maylis de Kerangal et bien d’autres.

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter les temps forts de la programmation 2024 de la Cité du Mot et en particulier le festival Aux quatre coins du mot qui se prépare et de se souhaiter une bonne année autour d’un verre et une soupe.

EUR.

Prieuré, cellier cour du Château

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par COORDINATION NIEVRE