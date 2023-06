Film documentaire – L’histoire des prieurés du Forez Prieuré bénédictin Pommiers Catégories d’Évènement: Loire

Pommiers Film documentaire – L’histoire des prieurés du Forez Prieuré bénédictin Pommiers, 16 septembre 2023, Pommiers. Film documentaire – L’histoire des prieurés du Forez Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Prieuré bénédictin Entrée libre L’histoire des prieurés du Forez. En présence de son réalisateur Dominique Dozolme.

Les prieurés sont des petits monastères ruraux. La plupart de ceux qui sont connus aujourd’hui ont été construits à l’aube de l’An Mil, au milieu du Moyen-âge. Leur silhouette de pierre reste très présente dans nos paysages foréziens. Prieuré bénédictin 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 65 46 22 http://www.loire.fr Visiter Pommiers, c’est parcourir 1 000 ans d’histoire et d’architecture. Du cul-de basse-fosse au pigeonnier, des meurtrières aux charpentes mansardées ou médiévales, venez découvrir les trésors cachés du prieuré. Profitez également de votre venue pour découvrir le village médiéval de Pommiers et son église romane. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00 Dominique Dozolme

