Pommiers Visite libre du Prieuré bénédictin Prieuré bénédictin Pommiers, 16 septembre 2023, Pommiers. Visite libre du Prieuré bénédictin 16 et 17 septembre Prieuré bénédictin Entrée libre Visite libre du prieuré avec accès exceptionnel aux charpentes. Venez découvrir le prieuré de Pommiers, à votre rythme, depuis ses sous-sols médiévaux jusqu’à ses charpentes en chêne entièrement renovées. Prieuré bénédictin 42260 Pommiers, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 65 46 22 http://www.loire.fr Visiter Pommiers, c’est parcourir 1 000 ans d’histoire et d’architecture. Du cul-de basse-fosse au pigeonnier, des meurtrières aux charpentes mansardées ou médiévales, venez découvrir les trésors cachés du prieuré. Profitez également de votre venue pour découvrir le village médiéval de Pommiers et son église romane. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

