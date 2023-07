FESTIVAL TRAVERSE! M. et Mme Barbe Bleue Prieuré Azay-le-Brûlé, 9 juillet 2023, Azay-le-Brûlé.

Azay-le-Brûlé,Deux-Sèvres

FESTIVAL TRAVERSE! M. et Mme Barbe Bleue – Compagnie Caus’ Toujours

Dimanche 9 Juillet – à 17h au Prieuré, à Azay-le-Brûlé

M. Barbe Bleue, un homme au physique menaçant et à la réputation sulfureuse et Mme Barbe Bleue, une curieuse et fragile dame oiselle, nous relatent les circonstances de cette troublante affaire. Empreinte de merveilleux, de noirceur et d’humour, cette version nous questionne sur les vertus de la curiosité. Est-elle ce vilain défaut ou bien la clef qui ouvre la porte de la connaissance ?

Dès 7 ans

Tarif unique : 5 €

Billetterie en ligne

ou à l’Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

Prieuré

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL TRAVERSE! Mr and Mrs Bluebeard – Compagnie Caus’ Toujours

Sunday July 9 – 5pm at Le Prieuré, Azay-le-Brûlé

Mr. Bluebeard, a man with a menacing physique and a sulphurous reputation, and Mrs. Bluebeard, a curious and fragile lady bird, recount the circumstances of this troubling affair. Full of wonder, darkness and humor, this version questions the virtues of curiosity. Is it that nasty flaw, or the key that opens the door to knowledge?

Ages 7 and up

Price: 5 ?

Online ticketing

or at the Haut Val de Sèvre Tourist Office in Saint-Maixent-l’Ecole

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡FESTIVAL TRAVERSE! El Sr. y la Sra. Barba Azul – Compagnie Caus’ Toujours

Domingo 9 de julio – 17:00 h en Le Prieuré, Azay-le-Brûlé

El Sr. Barba Azul, un hombre de físico amenazador y reputación sulfurosa, y la Sra. Barba Azul, una curiosa y frágil dama pájaro, relatan las circunstancias de este inquietante asunto. Llena de asombro, oscuridad y humor, esta versión cuestiona las virtudes de la curiosidad. ¿Es la curiosidad un feo defecto o la llave que abre la puerta del conocimiento?

A partir de 7 años

Precio de la entrada única: 5

Entradas en línea

o en la Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre en Saint-Maixent-l’Ecole

Organizado por la Mancomunidad del Haut Val de Sèvre

FESTIVAL TRAVERSE! Herr und Frau Blaubart – Compagnie Caus’ Toujours

Sonntag, 9. Juli – um 17 Uhr im Prieuré, Azay-le-Brûlé

Herr Blaubart, ein Mann mit bedrohlichem Aussehen und schwefeligem Ruf, und Frau Blaubart, eine neugierige und zerbrechliche Vogeldame, erzählen uns die Umstände dieser beunruhigenden Affäre. Diese Version ist voller Wunder, Dunkelheit und Humor und wirft die Frage nach der Tugend der Neugier auf. Ist sie ein hässlicher Fehler oder der Schlüssel, der die Tür zum Wissen öffnet?

Ab 7 Jahren

Einzeltarif: 5 ?

Kartenverkauf online

oder im Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre