Visite libre du prieuré XVème siècle
Prieuré 72390 Lavaré
Lavaré

Sarthe Visite libre du prieuré XVème siècle Prieuré 72390 Lavaré Lavaré, 16 septembre 2023, Lavaré. Visite libre du prieuré XVème siècle 16 et 17 septembre Prieuré 72390 Lavaré Entrée Libre Visite libre du prieuré de Lavaré. Prieuré 72390 Lavaré 12 Place de l’Eglise – 72390 Lavaré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

