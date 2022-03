Prieurale St Pierre St Paul – Souvigny (03) Prieurale St Pierre St Paul à Souvigny Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Allier

Prieurale St Pierre St Paul – Souvigny (03)

Prieurale St Pierre St Paul à Souvigny, le samedi 2 juillet

21:00

Une déambulation dans la prieurale, magnifiquement illuminée par 2000 petites bougies, au son des instruments, du chant soliste ou choral, de l’orgue Clicquot, illustrant des textes choisis sur le thème “à la suite de Jésus, devenir artisan de Paix” veillée avec des textes agrémentés d’interludes musicaux Prieurale St Pierre St Paul à Souvigny 6 place Aristide Briant 03210 Souvigny Sucé-sur-Erdre Allier

2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T23:00:00

