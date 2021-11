Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris PRIEUR DE LA MARNE – « SUPER 8 » La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PRIEUR DE LA MARNE – « SUPER 8 » La Maison de la Poésie, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 21h à 22h30

payant

PRIEUR DE LA MARNE – « SUPER 8 » Ciné-performance / seul en scène Le dj performer Prieur de la Marne rassemble des films amateurs en 8 mm pour raconter en musique et en 8 mouvements les turpitudes de la maladie d’Amour ; de l’instant crush à la déception en passant par le baiser volé, la conquête amoureuse, l’étreinte, l’amour fou et les adieux. Dans cette nouvelle création, il explore par un biais nouveau les tréfonds de son âme passant de la nostalgie au secret espoir d’un retour durable de l’être aimé… Pour ce projet, Prieur de la Marne a demandé à des invités d’enregistrer des textes auxquels il est attaché et qui servent son récit. Ainsi Augustin Trapenard, Rebecca Manzoni, Zabou Breitman, Yelle, Blandine Rinkel, Anouk Grinberg, Juliette Armanet, ou encore Élodie Frégé prêtent leur voix au travers de textes de Pier Paolo Pasolini, René Barjavel, Jean Giono, Guillaume Apollinaire, Laure Anders, Paul Nizon, Marguerite Duras, Romain Gary… Commande de Latitudes Contemporaines (Lille). Concerts -> Électronique La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)

Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00 https://www.maisondelapoesieparis.com/ https://www.facebook.com/maisondelapoesieparis Concerts -> Électronique

Date complète :

2021-11-13T21:00:00+01:00_2021-11-13T22:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison de la Poésie Adresse Passage Molière, 157 rue Saint Martin Ville Paris lieuville La Maison de la Poésie Paris