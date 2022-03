Prière pour les défunts Marseille 3e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Prière pour les défunts Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-03-18 – 2022-03-19 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

23 23 Spectacle suivi d’un cabaret russe par le Théâtre sur la Pokrovka.



Librement adaptée de la nouvelle de Cholem Aleichem, Tévié le laitier qui avait inspiré la célèbre comédie musicale Un Violon sur le toit, la pièce offre une farandole de visages, de destins et d’histoires où chacun d’entre nous peut trouver le reflet de lui-même.



L’action se déroule dans la Russie pré-révolutionnaire. Dans un village juif d’Anatovka en Ukraine, vit Tévié, un laitier. Sa vie de misère serait supportable s’il n’avait pas cinq filles à marier. Belles, intelligentes et pleines de santé, elles attirent des prétendants qui ne répondent pas forcément aux critères de Tévié et son épouse Goldé… Mais choisissant de privilégier le bonheur de leurs enfants au détriment de la rigueur religieuse et sociale de leur communauté, les filles finiront par imposer les maris les plus improbables… mettant ainsi en pièce les traditions ancestrales.



Les comédiens du Théâtre sur la Pokrovka évoluent dans de magnifiques décors évoquant l’univers de Marc Chagall. Les personnages sont hauts en couleur. C’est bavard, truculent, imagé et d’une saveur incomparable.



Un pur régal.

« Un hymne vibrant à la vie face à la cruauté du pouvoir, à la haine raciale et aux poids des traditions dogmatiques. »

https://www.toursky.fr/spectacle/priere-pour-les-defunts/

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

