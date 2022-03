Prière et partage d’Évangile, sur le texte du dimanche précédent Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

du lundi 7 mars au lundi 11 avril à Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge

Chaque lundi de Carême à 20h, au centre paroissial 9 passage Rimbaut. Attention, le 14 mars et le 11 avril, Rendez-vous exceptionnellement à 19h. Renseignements : [feminisme.spdm@gmail.com](mailto:feminisme.spdm@gmail.com). proposée par Féminisme en Église. Maison paroissiale de St. Pierre de Montrouge 9 passage Rimbaut 75014 PARIS Paris Paris

2022-03-07T20:00:00 2022-03-07T21:30:00;2022-03-14T19:00:00 2022-03-14T20:30:00;2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T21:30:00;2022-03-28T20:00:00 2022-03-28T21:30:00;2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T21:30:00;2022-04-11T19:00:00 2022-04-11T20:30:00

