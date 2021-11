Paris Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Prière du Chapelet Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chaque semaine, temps de prière et de méditation du chapelet, de 9h30 à 10 heures. Vous pouvez nous rejoindre dans la chapelle de la Sainte Famille ou nous confier vos intentions sur les comptes facebook ou instagram de la paroisse. Chaque vendredi à 9h30 dans la chapelle de la Sainte Famille, prière et méditation du chapelet Eglise Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75016 Paris Paris Paris

