Paris Église Sainte-Odile Paris Prière des Psaumes de Pénitence Église Sainte-Odile Paris Catégorie d’évènement: Paris

Prière des Psaumes de Pénitence Église Sainte-Odile, 16 octobre 2021, Paris. Prière des Psaumes de Pénitence

Église Sainte-Odile, le samedi 16 octobre à 19:30 (suite au rapport de la CIASE) avec les Chevaliers de Colomb Église Sainte-Odile 2 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T19:30:00 2021-10-16T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Odile Adresse 2 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Odile Paris