Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Prière des frères. Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Prière des frères. Troussures – Notre-Dame de Cana, 7 juillet 2022, Troussures. Prière des frères.

du jeudi 7 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 à Troussures – Notre-Dame de Cana

**Formation à la prière des frères pour la guérison dans la puissance du Saint Esprit.** [https://www.stjean-troussures.fr/priere-des-freres,formation-a-la-priere-des-freres-pour-la-guerison-dans-la-puissance-du-saint-esprit,3150,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/priere-des-freres,formation-a-la-priere-des-freres-pour-la-guerison-dans-la-puissance-du-saint-esprit,3150,e.html) 07/07/2022 – 10:30 > 10/07/2022 – 17:00 Oser consoler, guérir et délivrer à l’appel du Christ dans Mt 16,17,”Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris..” Père Yann-Dominique, père Sébastien-Marie, frère Gérard Marie de Magdala + laïcs partiquant un ministère de prière des frères Prédicateurs: Frère Yann-Dominique , Frère Sébastien Marie , Frère Gérard-Marie Se poser des questions théologiques, au regard des questions contemporaines ou des vérités difficiles à comprendre. Une formation pour réfléchir sur les tendances théologiques et pastorales, afin d’avoir une meilleure intelligence de notre foi et du monde dans lequel nous vivons.

Sur inscription

Formation à la prière des frères pour la guérison dans la puissance du Saint Esprit. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T10:30:00 2022-07-07T11:00:00;2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures