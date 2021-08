Prière de toucher Martigues, 19 septembre 2021, Martigues.

Prière de toucher 2021-09-19 – 2021-09-19 Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues Bouches-du-Rhône

Une visite sensorielle, pour découvrir autrement la chapelle et ses décors baroques : du bout des doigts ou en suivant la voix des guides.



Visite adaptée aux publics non et malvoyants.

Pour les non et malvoyant·es, les curieuses et curieux (les yeux fermés) !

