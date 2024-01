Prière autour de sainte Joséphine Bakhita Église Notre-Dame des Foyers Paris, vendredi 2 février 2024.

Prière autour de sainte Joséphine Bakhita Célébrations, adoration, chapelet autour d’une relique ex-ossibus de Sainte Joséphine Bakhita à Saint-Joseph Artisan, Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont et Notre-Dame des Foyers. Vendredi 2 février, 18h00 Église Notre-Dame des Foyers

– Vendredi 2 Février (présence de la relique de sainte Joséphine Bakhita)

18h Adoration et méditation du chapelet avec Sainte Joséphine Bakhita

19h Messe de la Présentation de Jésus au Temple

Buffet fraternel

Des célébrations autour d’une relique ex-ossibus de Sainte Joséphine Bakhita auront lieu du 29 Janvier au 2 Février, dans les églises de Saint-Joseph Artisan (lundi 29 et mardi 30 janvier), Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (mercredi 31 janvier et jeudi 1er février), et Notre-Dame des Foyers (vendredi 2 février)

Plus d’infos http://saintjosephartisan.fr/2024/01/sainte-josephine-bakhita-a-stalingrad/

Église Notre-Dame des Foyers 18 rue de Tanger, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France