Prière autour de sainte Joséphine Bakhita Église Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Prière autour de sainte Joséphine Bakhita Célébrations, adoration, chapelet autour d’une relique ex-ossibus de Sainte Joséphine Bakhita à Saint-Joseph Artisan, Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont et Notre-Dame des Foyers. 31 janvier et 1 février Église Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

– Mercredi 31 Janvier (présence de la relique de sainte Joséphine Bakhita)

19h Messe

20h Conférence » Les chrétiens et l’esclavage, hier et aujourd’hui «

– Jeudi 1er Février (présence de la relique de sainte Joséphine Bakhita)

18h Chapelet avec méditations sur Sainte Bakhita

19h Messe votive

20h Veillée (autour de Joséphine Bakhita)

– du dimanche 28 janvier au jeudi 1er février exposition (sur panneaux) sur Sainte Bakhita

Des célébrations autour d’une relique ex-ossibus de Sainte Joséphine Bakhita auront lieu du 29 Janvier au 2 Février, dans les églises de Saint-Joseph Artisan (lundi 29 et mardi 30 janvier), Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (mercredi 31 janvier et jeudi 1er février), et Notre-Dame des Foyers (vendredi 2 février)

http://saintjosephartisan.fr/2024/01/sainte-josephine-bakhita-a-stalingrad/

