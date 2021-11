Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Prier les psaumes Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

### 12 et 13 mars 2022 Louange, supplication, plainte, attente, action de grâce, détresse : comment comprendre le langage des Psaumes ? Comment, avec le Christ, s’approprier ces prières aujourd’hui ? Nous cheminerons ensemble, durant ce week-end, en alternant lectures commentées et temps de partage.

Sur inscription

Maisons d'accueil – Fraternités de Jérusalem 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T22:00:00;2022-03-13T08:00:00 2022-03-13T16:00:00

