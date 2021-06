Paris Café de Paris Paris Pride Show : Drag Queen, Drag King, Créatures Café de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cabaret Drag Queen, Drag King et créatures ouvert à tous. La House of Flowers vous a prépare un show unique pour fêter la Gaypride mais pas que :)) Venez découvrir les performances de nos artistes et échanger avec eux, Vous leur avez énormément manqué ;)))) Les artistes de la House Of Flowers seront tous sur scène pour célébrer la vie et l’amour. Drag queen, Drag King et Créatures ont pour mission de vous faire oublier tous vos problèmes et de vous faire vivre une soirée magiquement inoubliable . Le show sera rythmé de performances originales, de danse, de musique live, d’humour et d’amour . Ce cabaret artistique est ouvert à tous et nous fêterons la liberté d’aimer, la liberté de penser, la liberté d’être libre ! Les artistes sont là pour vous, n’hesitez pas à echanger avec eux , vous leur avez tellement manqué :) Réservez vite votre table pour le « Pride show » le 26 juin dès 20H00. ENTRÉE 12euros à régler sur place et en espèces Réservation fortement conseillée par email à l’adresse suivante : <houseofflowersparis@gmail.com> A Samedi Événements -> Fête / Parade Café de Paris 156 rue Oberkampf Paris 75011

