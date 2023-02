Pride Marseille 2023, 16 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Pride Marseille 2023

Différents lieux culturels, en plein air, associations et commerçants partenaires Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-06-16 – 2023-07-02

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Une marche revendicative et festive unique en son genre !



Chaque année depuis 1993 la Pride Marseille, commémoration des émeutes de Stonewall, réunit entre 15 000 et 25 000 manifestants·es dans un cortège à la fois militant et festif.





» La Pride Marseille fête ses 30 ans !



Trente années de lutte pour l’égalité des droits, pour la justice sociale et pour soutenir les victimes de discriminations et des LGBTIphobies.

Depuis 30 ans nous portons nos revendications jusque devant l’Hôtel de Ville qui, dans le passé, est souvent resté sourd, aveugle et muet.

Nous nous embrassons devant celles et ceux qui ne veulent pas nous voir marié·e·s.

Nous dénonçons les coups subis par nos adelphes dans l’indifférence générale au kiosque du square Léon Blum et à l’Ombrière du Vieux Port.

Nous nous recueillons pour nos mort·e·s, en silence, sur la Canebière.

Depuis trente ans, nous dansons aussi, pour montrer notre force de vivre et notre concorde face à celles et ceux qui trouvent, que nous sommes, “toujours trop”.

Nous les regardons “droit dans les yeux”, pour leur rappeler que nous existons, que nous persistons, que nous résistons face à leur obscurantisme.

Nous, les dignes héritier·e·s de Stonewall, sommes prêt·e·s à célébrer ces 30 années de combats.

Notre communauté plurielle accueille toutes les diversités et reste unie pour porter toutes nos luttes.

En 2023 comme en 1993, nous nous battons quotidiennement pour que nos droits ne reculent jamais.

Ensemble nous sommes et resterons solides, vivant·e·s et plus fort·e·s que jamais.

Nous sommes indivisibles. » FIERTÉ MARSEILLE ORGANISATION





PRIDE MARSEILLE 2023

« Indivisibles »

16 juin au 2 juillet

www.pride-marseille.com

Une marche festive et une programmation étendue sur deux semaines, portées par la Pride Marseille 2023 destinées à rendre visibles toutes les composantes des cultures LGBTI.

Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-24 par