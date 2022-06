Pride Marseille 2022 – La Pride « 2 weeks » Marseille 1er Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Pride Marseille 2022 – La Pride « 2 weeks » Marseille 1er Arrondissement

2022-06-17 – 2022-07-02

Marseille 1er Arrondissement 13001

Pour l’édition 2022, de nouveaux formats et de nouveaux sujets de réflexion seront proposés au public dans une programmation étendue sur deux semaines.



L’objectif de la Pride Marseille 2022 est ainsi de porter des événements variés, destinés à rendre visibles toutes les composantes des cultures LGBTI+ actuelles mais également à permettre à la population marseillaise et aux touristes

d’apprécier la diversité de ces cultures.



Dans cette optique, des propositions locales, nationales et internationales seront proposées telles que :



• Des propositions artistiques : spectacle vivant, concerts, expositions, mode,

littérature, cinéma ou encore concours de jeunes talents.



• Des conférences.

• Des soirées commerçantes, drag queen/drag king ou encore gaymers.

• Des animations sportives.

• Des ateliers de réflexion et de création.

• Évènements commerçants : une programmation commerçante,

avec des contenus variés et engagés.

• Évènements associatifs : les associations ainsi que tout partenaire

se retrouvant dans les valeurs de la Pride Marseille peuvent proposer un ou plusieurs événements militants



Plus d’infos sur www.pride-marseille.com/

Marseille 1er Arrondissement

