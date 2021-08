PRIDE LE MANS – FESTIVAL DES FIERTÉS Le Mans, 4 septembre 2021, Le Mans.

PRIDE LE MANS – FESTIVAL DES FIERTÉS 2021-09-04 13:00:00 – 2021-09-04

Le Mans Sarthe

Cette Manifestation engagée et citoyenne,militante et festive a pour but de faire évoluer notre société et reculer les discriminations des personnes LGBT.

Projet porté par l’association LGBTI Homogène, la marche des fiertés dans le centre-ville du Mans aura bien lieu à la rentrée, le samedi 4 septembre 2021 avec une marche dès 13h, place de la République

Programme détaillé à venir…

Bienvenue sur l’événement OFFICIEL de la Marche des fiertés de la Culture Pride du Mans.

Homogene72.asso.lgbt@gmail.com +33 9 51 44 66 00 https://www.homogene.net/

Cette Manifestation engagée et citoyenne,militante et festive a pour but de faire évoluer notre société et reculer les discriminations des personnes LGBT.

Projet porté par l’association LGBTI Homogène, la marche des fiertés dans le centre-ville du Mans aura bien lieu à la rentrée, le samedi 4 septembre 2021 avec une marche dès 13h, place de la République

Programme détaillé à venir…

dernière mise à jour : 2021-08-25 par