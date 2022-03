Prézzaj Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Prézzaj Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement
2022-03-25

2022-03-25 – 2022-03-25 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 10 Jazz Now : les grands thèmes du jazz d’aujourd’hui.



Prezzaj est un sextet à l’énergie communicative et aux influences multiples (jazz, latin, groove). Son dernier spectacle est résolument orienté vers la reprise de la fine fleur du jazz actuel : Ibrahim Maalouf, Kamasi Washington, Kyle Eastwood…



Vincent Tournardre (sax) / Marc Pachebat (trompette) / Yannick Chauvin (piano) / Joël Durantet (basse) / Régis Desbois (percussions) / David Sinopoli (batterie)
http://www.letetard.com/



Prezzaj est un sextet à l’énergie communicative et aux influences multiples (jazz, latin, groove). Son dernier spectacle est résolument orienté vers la reprise de la fine fleur du jazz actuel : Ibrahim Maalouf, Kamasi Washington, Kyle Eastwood…



Vincent Tournardre (sax) / Marc Pachebat (trompette) / Yannick Chauvin (piano) / Joël Durantet (basse) / Régis Desbois (percussions) / David Sinopoli (batterie)

