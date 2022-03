Prezzaj Café théâtre Tetard Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Prezzaj Café théâtre Tetard, 25 mars 2022, Marseille. Prezzaj

Café théâtre Tetard, le vendredi 25 mars à 20:30

Prezzaj sera au théâtre du Têtard vendredi 25 mars pour un concert avec des vrais morceaux de reprises de jazz/pop actuel : Ibrahim Maalouf, Kamasi Washington, Radiohead, Kyle Eastwood et aussi quelques compos. On vous y attends à 20h30 ! Sax : Vincent Tournardre Trompette : Mathieu Esterni Piano : Yannick Chauvin Contrebasse : Joël Durantet Batterie : David Sinopoli Percussion : Régis Desbois Théâtre du Têtard, 33 rue Ferrari 13005 Marseille Résa : [https://www.billetreduc.com](https://www.billetreduc.com) ou par tel : 06 21 09 87 70 Entrée : 10€

10€

♫JAZZ♫ Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Café théâtre Tetard Adresse 33, rue Ferrari 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Café théâtre Tetard Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Café théâtre Tetard Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Prezzaj Café théâtre Tetard 2022-03-25 was last modified: by Prezzaj Café théâtre Tetard Café théâtre Tetard 25 mars 2022 Café théâtre Tetard Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône