Salle de la culture de Barrême, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

Témoin des mouvements les plus importants du 20ème siècle, il fut l’ami de Breton, Queneau, Picasso ou Vian. Trop souvent cantonné à un rôle d’auteur pour enfants, il reste un artiste qui sut être libre dans ses choix comme dans ses vers. Ce spectacle exalte, en textes et chansons, les valeurs et la langue de celui qui fut toujours du côté des opprimés. Il est urgent d’entendre Prévert de nouveau. Il est d’une actualité évidente. Le spectacle est proposé en duo, Gilles Crépin accompagné par Hervé Loche à la guitare. Rebel et engagé, celui qui proclamait qu’il n’était pas un poète a laissé une trace unique dans notre langue. Salle de la culture de Barrême Le village 04330 Barrême Barrême Alpes-de-Haute-Provence

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T17:00:00

