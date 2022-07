« Prévert fait son cinéma » au Maraîcher

2022-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-20 22:30:00 22:30:00 Venez (re)découvrir les textes de Jacques Prévert au travers de dialogues et chansons, poétiques, fantastiques, tantôt joyeuses, tantôt malheureuses. Spectacle conçu et joué par Vincent Vittoz et Frederic Valy. « Jacques Prévert poète, anarchiste, homme libre et indépendant, trop engagé pour certains, d’un certain conformisme pour d’autres, fut également un dialoguiste et scénariste des plus féconds et d’une originalité toute moderne. » explique Vincent Vittoz. Le spectacle aura lieu dans la grande salle du Maraîcher.

Il sera possible de manger avant le début du spectacle, entre 19h et 21h, mais nous arrêterons de servir le temps du spectacle d’1h15. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

