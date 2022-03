Prévert Ever par la Compagnie Querida Cinéma Les capucins, 13 mai 2022, Cazères.

Prévert Ever par la Compagnie Querida

Cinéma Les capucins, le vendredi 13 mai à 20:30

Des _Enfants du Paradis_ aux poèmes de _Paroles_, et autres recueils, des chansons de films aux « tubes » de Kosma, de la vie à la mort, en passant par l’amour, la colère et la révolte, le spectacle **Prévert Ever** embrasse avec désir et avec une énergie communicative, l’œuvre du grand poète populaire. C’est un **quatuor** qui, en musique et du tragique au grand Guignol, nous invite à jouir et nous réjouir d’une certaine idée de la Liberté. Distribution : Thomas Fiancette, Philippe Gelda, Sylvie Maury, Laurent Pérez Mise en scène : Laurent Pérez Musiques et arrangements : Philippe Gelda et Thomas Fiancette Lumières : Louna Guillot Partenaires : Le Théâtre d’Aymare (Le Vigan), L’espace Jean Carmet (Le Vigan), la Cave Poésie (Toulouse), Le Théâtre du Pont Neuf (Toulouse) Soutiens : Conseil Départemental de la Haute Garonne, Du Grenier à la scène, Mairie de Toulouse

Plein tarif : 8€ Tarif réduit (enfants, familles, précaires, adhérents) : 5€

Prévert Ever est la troisième pièce d’Un Printemps au théâtre en Coeur de Garonne proposé par l’association Avancez Culturel. Il s’agit d’un spectacle musical autour des poèmes de Jacques Prévert.

Cinéma Les capucins Rue des Capucins, 31220 Cazères sur Garonne Cazères Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00