Loire

Prévention Homophobie

Cinéma de Feurs, le mardi 29 mars

12:30

sensibilisation sur l'homophobie à partir d'un court métrage ("PD") suivi d'une rencontre/débat avec l'association Triangle rose.

Cinéma de Feurs
général de gaulle 42110 Feurs
Feurs
Loire

2022-03-29T12:30:00 2022-03-29T15:30:00

