Prévention et dépistage des maladies oculaires 5, rue des Arts Lormont, jeudi 21 mars 2024.

Prévention et dépistage des maladies oculaires ATELIER proposé par le service Promotion de la santé de Lormont et animé par Stéphanie Rimbaud, orthoptiste à Castillon-la-Bataille. Jeudi 21 mars, 09h30 5, rue des Arts Gratuit sur inscription. Nombre de places limité

Au-delà de 60 ans, les troubles et pathologies oculaires sont plus fréquents et peuvent entraîner une déficience visuelle. Pour préserver sa santé et sa qualité de vie, une seule solution : s’informer et prévenir.

9h30 à 11h : prévention

11h à 17h : dépistage des principales pathologies oculaires et renouvellement de lunettes. Pensez à apporter son ancienne ordonnance et sa carte vitale.

5, rue des Arts 33310 Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 85 81 64 92

