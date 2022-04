“Prévention des risques : Y-a-t-il le feu au lac?” – Festival Pint of Science 2022 Alès Alès, 11 mai 2022, AlèsAlès.

Cette soirée animée et déjantée vous est proposée dans le cadre du Festival Pint of Science 2022…késako ?Le concept de Pint of Science est inventé en 2012 par deux chercheurs anglais dans les rues de Londres. Un jour où ils avaient ouverts leur laboratoire au grand public, ils se sont surpris à découvrir un public curieux et fasciné par les sciences. Leur réflexion a donc été : Comment recommencer l’expérience sans pour autant ouvrir le laboratoire tous les quatre matins, ce qui poserait un problème de sécurité ?Comment faire sortir les scientifiques de leur laboratoire et les faire rencontrer les passionnés de tout âge ? En utilisant les lieux les plus fréquentés par les anglais…les pubs !La première édition avait lieu en Angleterre dans 3 villes en 2013. Elodie Chabrol, directrice de Pint of Science France, y avait pris part et a décidé d’importer le concept en France en 2014.La dernière édition du festival, en mai 2019, a eu lieu dans 53 villes de France, rassemblant 14 0000 participants.Tout habitant du Gard a déjà été confronté à une inondation. Notre territoire est particulièrement sensible aux risques naturels et industriels. Comment s’y préparer ? Pour cette soirée à La Fabrique à Boire, nous vous proposons d’apprendre en vous amusant accompagnés de chercheurs expérimentés :Laurent Aprin (Enseignant-chercheur IMT Mines Alès, directeur du laboratoire des Sciences des Risques), qui nous expliquera en quoi consiste exactement ce que l’on appelle aujourd’hui la gestion des risques : En analysant à la fois le danger de l’évènement, la vulnérabilité du territoire, la perception qu’en a la société, la gestion de l’évènement et le retour à l’équilibre du système, nous sommes capables de limiter au mieux les impacts des catastrophes sur nos territoires.Rodolphe Sonnier (Enseignant-chercheur IMT Mines Alès, laboratoire Polymères Composites et Hybrides), nous propose de comprendre le fonctionnement et le déploiement du feu lors d’un incendie et la manière dont les chercheurs tentent de créer toujours plus de matériaux ignifuges pour contrer l’omniprésence du plastique qui lui est hautement inflammable !Pierre-Alain Ayral (Ingénieur de recherche CNRS, UMR Espace) vous proposera de discuter d’un sujet qui touche particulièrement les Cévenols : les risques de crues et d’inondations ! Qu’elles soient cévenoles ou méditerranéennes elles s’invitent désormais plusieurs fois par an dans notre quotidien et bousculent nos vies entières en représentant un danger pour nous, notre territoire et tout ce qui le compose.Enfin, Florian Tena-Chollet (Enseignant-chercheur IMT Mines Alès, Laboratoire des Sciences des Risques) et Noémie Fréalle (Enseignant-chercheur IMT Mines Alès, Laboratoire des Sciences des Risques) viendront vous présenter “Burger Criz”, un jeu où connaissance rime avec tranche de rire et qui nous permet de voir ou revoir les risques naturels et industriels qui peuvent toucher nos territoires et les bons comportements citoyens.Le festival Pint of Science amène 3 scientifiques à La Fabrique pour une soirée instructive, décontractée … et un brin déjantée ! Autour d’un verre ou d’un repas, serez-vous prêt à prendre le risque ?*Infos pratiques :- Rendez-vous le mercredi 11 Mai 2022- Où? : La Fabrique à Boire à Alès- Quand? : De 19h00 à 22h30- Tarif : 2 euros- Réservation conseillée sur le site du festival : https://www.pintofscience.fr/event/prevention-des-risques-y-a-t-il-le-feu-au-lac- Informations complémentaires auprès de La Fabrique à Boire au 04 66 43 66 24

+33 4 66 43 66 24 https://www.pintofscience.fr/event/prevention-des-risques-y-a-t-il-le-feu-au-lac

