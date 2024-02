Prévention des chutes Bien vivre chez soi Résidence Domitys Morlaix, jeudi 15 février 2024.

Prévention des chutes Bien vivre chez soi Résidence Domitys Morlaix Finistère

Prévenir les chutes, il s’agit d’adopter de bonnes habitudes et créer un environnement sûr chez soi.

– Entretenir son équilibre au quotidien en pratiquant une activité physique adaptée l’équilibre réduit le risque de chute et renforce l’autonomie et la qualité de vie

– Aménager son logement pour le rendre plus sûr

– Faire attention aux risques de chute liés à la fragilité : maladie chronique, baisse de la vue et de l’audition, sédentarité, bien réagir en cas de chute.

Animé par Romane, AMS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:30:00

fin : 2024-02-15 16:00:00

Résidence Domitys 2 Rue de Kermadiou

Morlaix 29600 Finistère Bretagne morlaix@domitys.fr

L’événement Prévention des chutes Bien vivre chez soi Morlaix a été mis à jour le 2024-02-05 par OT BAIE DE MORLAIX