Prévention conduite séniors Salles de La Fontaine Asserac, vendredi 12 avril 2024.

Conduite séniors : restez mobiles !

– Révisez les règles du Code de la route

– Connaître et éviter les principaux dangers

– Entretenir son aptitude physique et mentale

– Adopter une conduite confortable et économique

Places limitées.

Salles de La Fontaine Salle 3 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CITOYENNETE LOISIRS