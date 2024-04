Prévention conduite séniors Salles de La Fontaine Assérac, vendredi 12 avril 2024.

Prévention conduite séniors Salles de La Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Conduite séniors restez mobiles !

– Révisez les règles du Code de la route

– Connaître et éviter les principaux dangers

– Entretenir son aptitude physique et mentale

– Adopter une conduite confortable et économique

Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-12 12:00:00

Salles de La Fontaine Salle 3

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@asserac.fr

L’événement Prévention conduite séniors Assérac a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire