Le CH de Jonzac et Boscamnant, la MSA des Charentes et LA Maison Pop’ proposent des ateliers de sensibilisation au cancer du sein. Ceux-ci sont animés par le Dr Feyler du centre de dépistage des cancers de la Nouvelle Aquitaine. S’informer, se former c’est se préserver. Deux ateliers ouverts prioritairement aux femmes de 50 à 74 ans: de 16h30 à 18h ou de 18h30 à 20h dans les locaux de LA Maison Pop’.

Sur inscription à LA Maison Pop’

