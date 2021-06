Prévenir les RPS pour une meilleure qualité de vie au travail Présanse Paca-Corse, 17 juin 2021-17 juin 2021, Marseille.

### On parle de plus en plus de risques psycho-sociaux (RPS), mais les entreprises ne savent pas toujours de quoi il s’agit et comment les prévenir. Avec ce webinaire, nous vous proposons de faire le point sur : * la définition des RPS ; * l’aspect juridique en matière de RPS ; * les différents types de prévention ; * les solutions apportées par les services de santé au travail : rôle des médecins du travail et des psychologues du travail ; * le lien et la différence avec la QVT (qualité de vie au travail). ### LES INTERVENANTS * Claire Caillat, psychologue – ST-Provence * Pauline Bodin, psychologue – AISMT 13 * Béatrice Barontini, médecin du travail – GMSI 84

