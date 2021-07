Dijon Parc des Expositions et Congrès de Dijon Côte-d'Or, Dijon Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la prévention » Parc des Expositions et Congrès de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

**L’ANAP vous donne rendez-vous les 23 et 24 septembre prochains à Dijon pour la 11ème édition de son Université, événement gratuit, accessible en digital et en présentiel, consacrée cette année au thème « Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la prévention ».** En présence de Brigitte Bourguignon la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour partager et échanger sur les initiatives innovantes et inspirantes que vous déployez sur le terrain et débattre des grands enjeux de la prévention. **Au programme :** •12 ateliers de retours d’expériences animés par des professionnels de terrain •50 initiatives partagées par des professionnels à travers des « posters » ; •L’intervention « Grand Angle » de Cynthia Fleury, philosophe et titulaire de la Chaire « Humanités et Santé » au CNAM ; •Des conférences d’experts et des témoignages inspirants ; •Des débats entre acteurs clés du système de santé pour appréhender l’impact du numérique sur la prévention ainsi que les enjeux d’organisation territoriale.

Anap Parc des Expositions et Congrès de Dijon 3 Boulevard de Champagne, 21000 Dijon Dijon La Maladière Côte-d’Or

