Atelier de broderie, « Mémoire brodeuse » Prévenchères Montpezat-sous-Bauzon, 26 août 2023, Montpezat-sous-Bauzon.

Atelier de broderie, « Mémoire brodeuse » 26 et 27 août Prévenchères Atelier gratuit, matériel fourni, 10 places disponibles.

Dans le cadre du projet « Mémoires brodeuses », venez magnifier par la broderie des portaits anciens de moulinières, ouvrières des moulinages de soie ardéchois.

Je vous apprendrai à transférer une photo sur textile, à monter un tambour à broder puis vous apprendrai les techniques de plusieurs points de broderie avec lesquels vous pourrez transformer, selon votre envie, l’image ancienne que vous aurez choisie.

Nous créerons ainsi une exposition collective rendant hommage aux moulinières ardéchoises et à leur mémoire, exposition qui sera proposée sur notre territoire à partir de l’automne 2023.

En parallèle des ateliers, je vous proposerai des visites de l’éco-musée du Moulinage de Chirols pour une approche historique, industrielle, sociale des moulinages ainsi que des visites du Moulinage de Chirols tel qu’il est réhabilité par le collectif du Moulinage de Chirols pour en faire un espace d’activités artistiques, artisanales et d’habitat, dans une démarche de réhabilitation écologique, participative et non lucrative.

Cet atelier est proposé dans le cadre de la première édition du festival « Sur le fil » autour du patrimoine textile et des arts textiles en Ardèche porté par la municipalité de Montpezat-sous-Bauzon.

Prévenchères Prévenchères, Montpezat-sous-Bauzon, 07560 Montpezat-sous-Bauzon 07560 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 94 41 29 http://montpezat-sous-bauzon.fr Eglise et prieuré médiévaux désacralisés Notre Dame de Prévenchères. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

©AtelierThérèse