Cet évènement est passé Balade gourmande Prévalaye – départ de la poste de Cleunay Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Balade gourmande Prévalaye – départ de la poste de Cleunay Rennes, 19 juillet 2023, Rennes. Balade gourmande Mercredi 19 juillet, 15h00 Prévalaye – départ de la poste de Cleunay Gratuit Balade botanique à la découverte des plantes comestibles de la Prévalaye, suivie d’un atelier cuisine avec transformation des plantes récoltées en chemin. Prévalaye – départ de la poste de Cleunay 33 Rue Jules Lallemand, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Rennes

Lieu
Prévalaye - départ de la poste de Cleunay

Adresse
33 Rue Jules Lallemand, Rennes, France

Ville
Rennes

