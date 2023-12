Visite – Que deviennent vos déchets? Préval Haut-Doubs Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2024-02-15 17:00:00

Organisé par Préval Haut-Doubs.

Savez-vous ce que deviennent vos déchets?

Venez percer le mystère, en visitant Valopôle à Pontarlier!

Quel chemin parcours les emballages et papiers ? Comment nos déchets permettent de fabriquer de l’énergie et d’alimenter le réseau de chaleur de Pontarlier?

Inscription par mail. EUR.

Préval Haut-Doubs

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

