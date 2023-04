Nuit européenne des musées : Visite guidée nocturne du carreau de mine Clemenceau Rue Hattenweg, 13 mai 2023, Preuschdorf.

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Venez découvrir le carreau de mine d’exploitation de pétrole Clemenceau et son passé prestigieux au cours d’une visite guidée. Sur inscription. Prévoir une tenue adéquate en fonction de la météo..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:00:00. 0 EUR.

Rue Hattenweg

Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est



[Come and discover the Clemenceau oil mine and its prestigious past during a guided tour. Registration required. Please bring appropriate clothing depending on the weather.

[Venga a descubrir la mina de aceite Clemenceau y su prestigioso pasado durante una visita guiada. Inscripción obligatoria. Se ruega llevar ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

[EUROPÄISCHE NACHT DER MUSEEN] Lernen Sie bei einer geführten Tour das Ölförderungsbergwerk Clemenceau und seine glanzvolle Vergangenheit kennen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Je nach Wetterlage angemessene Kleidung vorsehen.

