Grands concertos classiques, 15 août 2023, Preuilly-sur-Claise.

Nous recevrons une famille de musiciens tous familiers des concerts internationaux, la famille Marie/Garac, auxquels se joindront l’altiste Soazic Le Cornec et le violoncelliste Christophe Beau. Le programme sera consacré à des grands concertos classiques de Vivaldi, Bach, Mozart……….

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 18:00:00. 12 EUR.

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We will welcome a family of musicians all familiar with international concerts, the Marie/Garac family, who will be joined by the violist Soazic Le Cornec and the cellist Christophe Beau. The program will be devoted to great classical concertos by Vivaldi, Bach, Mozart………

Recibiremos a una familia de músicos familiarizada con los conciertos internacionales, la familia Marie/Garac, a la que se unirán el violista Soazic Le Cornec y el violonchelista Christophe Beau. El programa estará dedicado a los grandes conciertos clásicos de Vivaldi, Bach y Mozart………

Wir empfangen eine Familie von Musikern, die alle mit internationalen Konzerten vertraut sind, die Familie Marie/Garac, zu der sich die Bratschistin Soazic Le Cornec und der Cellist Christophe Beau gesellen werden. Das Programm ist großen klassischen Konzerten von Vivaldi, Bach, Mozart……… gewidmet.

Mise à jour le 2023-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire