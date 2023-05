Chasse au trésor, 8 juillet 2023, Preuilly-sur-Claise.

Venez découvrir la faune de la forêt en répondant aux énigmes et trouvez le trésor ! Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans, présence d’un adulte obligatoire.

Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l’étang de la Ribaloche..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 11:45:00. 5 EUR.

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the fauna of the forest by answering the riddles and find the treasure! This activity is intended for children aged 6 to 10 years old. An adult must be present.

Only on reservation. Meeting point at the pond of Ribaloche.

Ven a descubrir la fauna del bosque respondiendo a las adivinanzas y ¡encuentra el tesoro! Para niños de 6 a 10 años, es necesaria la presencia de un adulto.

Sólo con reserva previa. Punto de encuentro en el estanque de Ribaloche.

Entdecke die Tierwelt des Waldes, indem du die Rätsel löst und den Schatz findest! Animation für Kinder von 6 bis 10 Jahren, Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

Nur nach vorheriger Anmeldung. Treffpunkt: Etang de la Ribaloche.

Mise à jour le 2023-04-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire