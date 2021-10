Pretty Inside + Guests L’international, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Entre Eliott Smith, Sparklehorse et les Pixies, le groupe bordelais Pretty Inside présentera son nouvel album “Grow Up !” à l’International !

L’Inter présente :

▪ PRETTY INSIDE

(Bordeaux – Garage Pop – A Tant Rêver du Roi, Flippin Freaks, Kids Are Lofi, Safe in The Rain, Permanent Freak)

Anciennement Wet Dye Dream, le nouveau poulain du collectif bordelais Flippin Freaks s’apprête à sortir un premier album sur une poignée de labels hautement recommandables.

Leur premier single “Hole In my Head” est une petite pépite indie rock, on a bien hâte de découvrir la suite !

▪ + GUESTS

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact : L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/3815481212011051

