.Public adultes. gratuit Les bibliothèques pôles langues s’associent au Centre Culturel Irlandais afin d’accueillir l’écrivaine-traductrice Marie Hermet. Au programme, une conférence au CCI et trois ateliers de traduction dans les bibliothèques Pôles Langues. Marie Hermet est écrivaine et traductrice : elle traduit de l’anglais (irlandais) vers le français : elle a notamment traduit les ouvrages de Dermot

Bolger, Donal Ryan et Siobhan Curham. Dans le cadre de sa résidence au Centre Culturel Irlandais, présentée avec le

soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, Marie Hermet donnera une conférence

sur les questions posées par l’acte de traduire le mardi 7 novembre à 19h30 au CCI. Elle sera ensuite présente dans les bibliothèques Benoîte

Groult et Germaine Tillion et à la médiathèque Marguerite Yourcenar pour proposer un atelier de traduction par bibliothèque.

