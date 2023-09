Prêts? Partez, traduisez ! Atelier de traduction de l’anglais à la médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit Inscriptions à partir du 8 janvier auprès des bibliothécaires ou sur Venez vous initier à la traduction de l’anglais auprès de Marie Hermet, traductrice reconnue et spécialiste de la littérature irlandaise ! En partenariat avec le Centre Culturel Irlandais (CCI). Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de le

comprendre, c’était de s’y mettre ? De goûter au plaisir de modeler une

phrase, de faire se rencontrer sens, images, rythmes et sons des mots ? Venez vous essayer à la traduction de l’anglais le jeudi 8 février à 19h à la médiathèque Marguerite Yourcenar (sur réservation) Marie

Hermet animera cet atelier dans le cadre

de sa résidence au Centre Culturel Irlandais, avec le soutien du Conseil Régional

d’Ile-de-France .

Elle a traduit plusieurs auteurs primés, notamment Donal Ryan, Roddy Doyle

ainsi que Naomi Paul, lauréate en 2014 du prix des bibliothèques parisiennes les

Mordus du Polar pour Komiko. Sa

traduction du livre de Donal Ryan Par une mer basse et tranquille a obtenu le prix Jean-Monnet de Littérature

européenne en 2021. Elle présentera également une conférence sur la

traduction au Centre Culturel Irlandais le mardi 7 novembre à 19h30 (réservation conseillée) et animera d’autres ateliers de traduction dans les bibliothèques Benoîte Groult et Germaine Tillion. Jeudi 8 février 19h Salle d’animation du 1er étage Public adulte et adolescent à partir de 16 ans Sur inscription à partir du 8 janvier sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

